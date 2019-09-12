Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам

Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, суд удовлетворил просьбу администрации Трампа о полном соблюдении нового правила, которое ограничит ходатайства о предоставлении убежища иностранцам на границе США и Мексики.

Суд заявил, что правило, которое требует, чтобы большинство людей, которые хотят получить убежище, сначала искали убежище в третьей стране, через которую они путешествовали по пути в Соединенные Штаты, может вступить в силу.

Известно, что с таким решением суда некоторые судьи не согласились.

Ранее сообщалось, что Трамп перенаправил средства из программы сдерживания России на стену с Мексикой.