Зеленский отменяет депутатскую неприкосновенность

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Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве, 5 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве, 5 сентября 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве, 5 сентября 2019 года
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, передает «Стана.ua».

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.