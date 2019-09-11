Меркель назвал сроки проведения «нормандского» саммита

close
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине, 18... Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине, 18...
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине, 18...
Hannibal Hanschke/Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о работе над проведением саммита в «нормандском формате» через несколько недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что целью саммита является достижение более значительного прогресса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.

Он отметил, что состоявшийся между государствами обмен удерживаемыми ранее лицами — это крайне позитивный шаг.