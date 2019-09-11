В МИД отреагировали на отставку Болтона

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА Новости

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не ведет к нормализации отношений между странами, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что у него нет никаких ожиданий.

Позиция Москвы, по словам замглавы МИД, заключается в том, чтобы судить по делам, а не словам или намерениям.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона.