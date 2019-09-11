В МИД отреагировали на отставку Болтона

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не ведет к нормализации отношений между странами, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что у него нет никаких ожиданий.

Позиция Москвы, по словам замглавы МИД, заключается в том, чтобы судить по делам, а не словам или намерениям.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона.