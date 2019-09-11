Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

В заявлении администрации американского лидера отмечается, что существует угроза национальной безопасности и внешней политике США.

Как поясняется в сообщении Белого дома, она исходит из-за того что, иностранные лица и государства могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в Соединенные Штаты.

Известно, что 12 сентября 2018 года был подписан указ о санкциях за иностранное вмешательство, который может ежегодно продлеваться.