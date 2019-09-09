Назван день приостановки работы британского парламента

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что парламент временно прекратит работать в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, работа парламента не будет возобновляться до середины следующего месяца, то есть до середины октября.

До этого премьер говорил, что парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. В этот же день состоится тронная речь королевы Елизаветы II.

Ранее суд Лондона отказался наложить запрет на решение Джонсона приостановить работу парламента.