Матвиенко осудила стремление выставить Россию ответственной за Вторую мировую

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала кощунством попытки ряда западных политиков «переписать историю» и возложить на Россию ответственность за Вторую мировую войну, передает РИА «Новости».

Об этом она заявила в ходе церемонии на Пискаревском кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда.

«Мне кажется очень важным хранить эту память (о войне), передавать ее следующим поколениям. Тогда только будет гарантировано, что ничего подобного не повторится... Хранить эту память еще очень важно и потому, что мы видим, как в канун 70-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень сильно пытаются переписать историю... Ничем иным, как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя», — сказала она.

Матвиенко призналась, что всякий раз при посещении Пискаревского кладбища испытывает «щемящую грусть» и «щемящую скорбь», как и любой посетитель этого мемориала.