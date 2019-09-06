Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ. Данная петиция появилась на сайте президента страны.

Согласно петиции, этот тест следует провести из-за неадекватного поведения, которое глава государства неоднократно демонстрировал.

В петиции отмечается, что Зеленскому необходимо провериться в наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта — IQ.

Как отмечается, петиция появилась на сайте 9 июля. К настоящему моменту она набрала 2163 голоса.

В случае если она наберет 25 тыс. голосов за три месяца, то данное обращение будет рассмотрено.

Ранее украинцы попросили Зеленского запретить продавать живые елки.