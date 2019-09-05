Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более $800

Семья украинского премьер-министра Алексея Гончарука задолжала за коммунальные услуги более 21 тыс. гривен (около $830), пишут украинские СМИ.

Так, по данным СМИ, коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на Гончарука и родных премьера.

При этом отмечается, что в настоящее время не известно, уплатил ли он или его семья эти долги.

Ранее украинский премьер Украины Алексей Гончарук сделал комплимент бывшему лидеру страны Петру Порошенко.