Путин прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщает RT.

Он рассказал, что в отношении конкретных людей принятие решения было непростым. При этом, переговоры близятся к завершению.

«Но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно», — сказал Путин.

Ранее адвокат рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной.