Абэ призвал Путина двигаться к будущему

Японский премьер Синдзо Абэ обратился к главе России Владимиру Путину и попросил его двигаться к будущему, намекая на заключение мирного договора между странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед», — начал Абэ.

Абэ отметил, что необходимо сделать шаг навстречу новому сотрудничеству российской и японской сторон. Также он подчеркнул, что следующим шагом будет заключения мирного договора.

Премьер Японии добавил, что считает мирное соглашение — исторической миссией, которая откроет перед РФ и Японией новые безграничные возможности.

Ранее в Кремле рассказали о ходе работы по мирному договору России и Японии.