Медведчук захотел встретиться с Путиным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что возможность беседы будет зависеть от главы России.

«Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента России», — подчеркнул Медведчук.

При этом он не уточнил, какие именно темы он хотел бы обсудить с президентом России.

Ранее Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену между РФ и Украиной.