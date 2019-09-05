Южная Осетия возведет свой блокпост на границе с Грузией

Пограничники Южной Осетии намереваются возвести блокпост в окрестностях села Цнелис на границе с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет государственной безопасности республики.

Как отмечается, такое решение было принято для того, чтобы помешать грузинской стороне установить контроль над частью Южной Осетии.

Уточняется, что пограничный пост будет располагаться на линии прохождения госграницы Республики Южная Осетия и Грузии на высоте около 945 метров.

Как подчеркивается, обустройство поста осуществляется в рамках гуманитарной операции, цель которой — поддержать пограничный режим и обеспечить безопасность граждан республики.

Ранее Южная Осетия обвинила Грузию в беспрецедентном обострении ситуации на границе.