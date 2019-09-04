Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у него осталось еще много нереализованных проектов, поэтому он хочет вновь занять пост главы города.

«Многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).