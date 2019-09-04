Моди по-русски поблагодарил Путина за поездку на судоверфь

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в твиттере по-русски поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поездку на судостроительный комплекс «Звезда».

Моди отметил, что глубоко тронут «щедрым жестом» со стороны Путина посетить судостроительный комплекс.

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — написал Моди.

Ранее Путин лично пригласил премьера Индии на 75-летие Победы в Москву.