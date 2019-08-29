Песков оценил освобождение Вышинского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи в Киеве – это конкретный шаг со стороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что Москва «с большим вниманием» следит за перезагрузкой украинской власти.

Кроме того, он напомнил заявление главы России Владимира Путина, что судить Киев нужно будет «по конкретным делам, по конкретным словам».

Одним из таких дел пресс-секретарь назвал освобождение Вышинского, которое приветствуется в Кремле.

«Давайте ждать других», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кремле отказались комментировать этапирование Сенцова.