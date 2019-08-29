Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что грузинский президент Саломе Зурабишвили смягчилась по отношению к России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам депутата, дальнейшее движение возможно только после того, как от грузинской стороны последуют извинения.

«Россия готова возобновлять отношения, которые, кстати, никогда и не портила, да и не заинтересована в этом», — заявил Шхагошев.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси. Лидер пояснила, что стране необходимо видеть знаки в этом направлении со стороны России, чтобы задуматься над выстраиванием диалога в будущем.