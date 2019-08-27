Сенатор Рон Джонсон находится в стоп-листе РФ

Американский сенатор Рон Джонсон находится в «стоп-листе» России в ответ на включение туда ряда россиян, передает РИА «Новости» заявление российского МИДа.

В ведомстве отметили, что сенатор знал об этом давно.

Рон Джонсон пожаловался на то, что посольство России отказало ему в выдаче визы. В российской дипмиссии же отметили, что сенатор за визой не обращался.

Джонсон должен был отправится в РФ в составе двухпартийной делегации и планировал провести переговоры с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, а также гражданскими организациями.