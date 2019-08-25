Песков ответил на возможное приглашение Путина на G7

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в 2020 году. Об этом передает РИА «Новости».

Он заявил, что в Кремле рассмотрят возможность участия, если такое предложение поступит.

Песков отметил, что Путин ранее уже ответил на такое вопрос во время пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп также говорил о возможности возвращения России на будущий саммит G7, который пройдет в США. Однако пока конкретного мнения по данному вопросу нет.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 обсудили возвращение России.