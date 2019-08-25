Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Отмечается, что лидеры «большой семерки» выступают за налаживания диалога с Москвой. При этом, по их мнению, для возвращения России в G7 еще слишком рано.

Уточняется, что вопрос реинтеграции России в G8 обсуждался во время неформального ужина с участием лидеров стран «большой семерки».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении Путина в G7, который пройдет в Америке в 2020 году.