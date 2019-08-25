Лидеры G7 обсудили возвращение России

Лидеры G7 обсудили в первый день саммита вопрос относительно возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источники в правительственных кругах Японии.

Как отмечается, содержание беседы по этому вопросу остается неизвестным.

По словам источника, данная информация ни в коем случае не будет обнародована.

Саммит G7 проходит во Франции в городе Биаррице.

Ранее лидеры G7 высказались против обладания Ираном ядерного оружия.