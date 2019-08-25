Лидеры G7 обсудили возвращение России
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Лидеры G7 обсудили в первый день саммита вопрос относительно возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на источники в правительственных кругах Японии.
Как отмечается, содержание беседы по этому вопросу остается неизвестным.
По словам источника, данная информация ни в коем случае не будет обнародована.
Саммит G7 проходит во Франции в городе Биаррице.
Ранее лидеры G7 высказались против обладания Ираном ядерного оружия.