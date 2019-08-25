Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
close
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по итогам первого дня саммита G7 удалось добиться прогресса. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, обед с французским лидером Эммануэлем Макроном стало их лучшей встречей.
Кроме того, отметил глава Соединенных Штатов, успешно прошла встреча и с мировыми лидерами.
«Есть прогресс!» — подчеркнул Трамп.
Саммит G7 проходит во Франции в городе Биаррице.
Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон обсудили торговлю и ситуацию в Персидском заливе на саммите G7.