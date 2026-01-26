В Госдуме пояснили, при каких обстоятельствах работодатель не засчитает прогул

В Госдуме назвали погодные условия, при которых работодатель не поставит прогул

Метель, снежные заносы и опасная ситуация, о которой предупреждали метеорологи, дорожные службы, а также МЧС могут стать причиной, по которой работодатель не засчитает отсутствие на рабочем месте за прогул. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул», — отметила она.

По словам Стенякиной, в таких ситуациях суды всегда встают на сторону работника. Тем не менее она напоминает, что просто не прийти на работу из-за мороза не получится, потому что для этого необходимо распоряжение руководства о переводе работников или региональных властей на удаленный формат работы.

Кроме того, депутат добавила, что температура в рабочем помещении должна соответствовать санпину: в офисе — 19, а в помещении, где работники работают физически, не ниже 13 градусов Цельсия.

Если температура на рабочем месте не соответствует нормам, то работодатель обязан сократить время непрерывного пребывания на рабочем месте.

