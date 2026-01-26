Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Госдуме пояснили, при каких обстоятельствах работодатель не засчитает прогул

В Госдуме назвали погодные условия, при которых работодатель не поставит прогул
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Метель, снежные заносы и опасная ситуация, о которой предупреждали метеорологи, дорожные службы, а также МЧС могут стать причиной, по которой работодатель не засчитает отсутствие на рабочем месте за прогул. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул», — отметила она.

По словам Стенякиной, в таких ситуациях суды всегда встают на сторону работника. Тем не менее она напоминает, что просто не прийти на работу из-за мороза не получится, потому что для этого необходимо распоряжение руководства о переводе работников или региональных властей на удаленный формат работы.

Кроме того, депутат добавила, что температура в рабочем помещении должна соответствовать санпину: в офисе — 19, а в помещении, где работники работают физически, не ниже 13 градусов Цельсия.

Если температура на рабочем месте не соответствует нормам, то работодатель обязан сократить время непрерывного пребывания на рабочем месте.

Ранее в Госдуме пообещали россиянам семь сокращенных недель и ни одной шестидневки.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!