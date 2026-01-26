ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на иранскую Республику

Объединенные Арабские Эмираты не допустят использование своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана. Об этом заявили в МИД страны.

»ОАЭ подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, земли или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана», — говорится в сообщении.

23 января президент США Дональд Трамп рассказал, что корабли Военно-морских сил США движутся в сторону Ирана «на всякий случай». Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что лидер Соединенных Штатов по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран.

При этом 22 января в ходе церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе американский лидер заявил, что Иран готов к переговорам с США.

