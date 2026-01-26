Размер шрифта
В Британии объяснили, почему Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби

FT: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби, чтобы не разозлить Трампа
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие на проведение переговоров с Россией в Абу-Даби, чтобы не злить своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Готовность Зеленского вести переговоры с Россией обусловлена отчасти нежеланием разозлить Трампа», - говорится в материале.

Издание добавило, что еще одной причиной организации встреч стала усталость украинцев от конфликта.

23–24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные мирному урегулированию конфликта. По информации агентства Reuters, территориальный вопрос все еще остается ключевой темой. Канал CNN сообщил, что в Абу-Даби стороны смогли решить несколько проблемных вопросов, не касающихся территорий.

В Кремле сообщили, что продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

Ранее в Госдуме объяснили, почему после переговоров в Абу-Даби нет утечек в СМИ.
 
