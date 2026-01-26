Размер шрифта
Разрыву Авроры Кибы и Григория Лепса нашли новое объяснение

Астролог Гикис: у Авроры Кибы могут возникнуть новые творческие романы
avrorakiba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Астролог Юлия Гикис нашла новое объяснение разрыву 19-летней блогерши Авроры Кибы с исполнителем Григорием Лепсом. Ее цитирует kp.ru.

Гикис уверена, что именно Киба была инициатором расставания. Астролог заявила, что сейчас звезды показывают у девушки особый творческий и романтический период.

«Могут возникнуть новые творческие романы, проекты и в принципе иллюзии в любви. Этот аспект может давать огромное желание веселиться, дарить праздничное настроение и что-то важное скрывать от человека», — сказала она.

Астролог отметила, что, судя по положению звезд, с декабря 2025 по 9 сентября 2026 года Аврора может находиться в заблуждениях, связанных с любовью, романтическими отношениями, деторождением и творческими планами. Все яркие и провокационные яркие и провокационные публикации и выходы в социальные сети, по мнению Гикис, могут в этот период быть сделаны специально и направлены на определенную фигуру.

Гикис также отметила, что астрологически Лепс и Аврора могут быть творческим, а не романтическим союзом.

акануне Аврора Киба сообщила в Telegram-канале о расставании с Григорием Лепсом. Она отметила, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения заканчиваются «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов дальше двигаться своей дорогой.

Певец впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

Ранее 19-летняя невеста Лепса вышла на публику в корсете и мини-юбке.
 
