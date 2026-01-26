«Заботился о ней, переживал»: Калашникова о чувствах Лепса после расставания с Кибой

Актриса Анна Калашникова рассказала «Газете.Ru», что Григорий Лепс сильно любил 19-летнюю Аврору Кибу. По ее словам, певец всегда заботился о студентке и тяжело переживал, когда они расставались.

Калашникова отметила, что хотя роман Лепса и Кибы выглядел как пиар, на самом деле исполнитель хита «Рюмка водки» испытывал глубокие чувства к молодой девушке. А вот сама Аврора Киба, как считает актриса, преследовала корыстные цели.

«Со стороны Лепса действительно были реальные чувства, любовь. А вот Авроре, мне кажется, это все нужно было, чтобы заявить о себе, для пиара. В принципе, у нее очень хорошо это получилось. Я знаю, что Григорий Викторович действительно заботился о ней, переживал, когда они расставались. Он очень много работает, у него много гастролей, и, собственно говоря, были моменты, когда он уходил в себя, не выходил на связь, и такие вещи, конечно же, очень тяжело давались еще молодой, неокрепшей и неопытной Кибе. Видимо, на этой почве они и разошлись», — рассказала Анна Калашникова.

Участница телевизионных ток-шоу поделилась, что причиной расставания могли послужить разные характеры, жизненные цели, а также большая разница в возрасте. Калашникова обратилась к Кибе и посоветовала ей обернуть эту ситуацию в свою пользу, чтобы остаться в инфополе.

«Мне было сразу понятно, что этому союзу недолго существовать — где-то год, полтора. Они очень разные. Хоть Григорий и очень много высказывал хорошего об Авроре, что она очень интересная и у него к ней большие чувства, но изначально они очень сильно разные. Для Кибы это больше игра в звездность, популярность. Мне бы очень хотелось посоветовать Авроре найти хорошую команду и сделать грамотный пиар-ход, потому что мы все знаем, что на разрывах очень многие артисты вышли на топовые позиции», — отметила артистка.

О расставании с Григорием Лепсом Аврора Киба сообщила в социальных сетях. Подробностей она не раскрыла, но дала понять, что осталась с певцом в хороших отношениях.

Ранее Аврору Кибу сняли сидящей на шее у друга семьи после разрыва с Григорием Лепсом.