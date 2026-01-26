Размер шрифта
Мужчина помог 86-летней женщине донести сумки до дома и обокрал ее

В Краснодаре задержали вора, укравшего деньги из дома 86-летней женщины
В Краснодаре мужчина обокрал пенсионерку, которой перед этим помог. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

По подозрению в совершению кражи полиция задержала 33-летнего жителя Красноармейского района, который уже был судим за аналогичные преступления. По данным следствия, мужчина заметил на улице 86-летнюю женщину с пакетами и предложил ей помочь донести ее сумки до дома.

«Уже в квартире взрослый «тимуровец» попросил стакан воды для утоления жажды, а после его ухода пенсионерка заметила пропажу из прихожей 150 000 рублей», — говорится в сообщении.

Деньги подозреваемый потратил на покупку продуктов и одежды для своей подруги и ее детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

До этого в Китае мужчину ограбил его бывший коллега, переодевшись в женские вещи. Часть похищенного китаец проиграл в казино, остальное спрятал у себя. Мужчина обнаружил пропажу лишь на следующий день, случайно опрокинув ящик, и сразу обратился в полицию, которая обнаружила злоумышленника по горячим следам.

Ранее ухажер с сайта знакомств избил и ограбил россиянку на первом свидании.
 
