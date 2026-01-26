«Им восхищаются президенты»: Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкиным самым влиятельным спортсменом России. Его слова приводит Sport24.

«Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Овечкин собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин — самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом», — заявил Губерниев.

В текущем сезоне на счету Овечкина 44 очка (21 гол и 23 передачи) в 53 проведенных матчах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин силовым приемом повалил на лед соперника в матче НХЛ.