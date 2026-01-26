Звезда фильма с Сандрой Буллок борется за жизнь после неудачного падения

Актера Квинтона Аарона госпитализировали после неудачного падения дома. Об этом пишет Daily Mail.

Артист, сыгравший вместе с Сандрой Буллок главные роли в спортивном байопике «Невидимая сторона», борется за свою жизнь, утверждает созданная в его поддержку краудфандинговая страница.

Похудевший в 2025 году на 90 килограммов Аарон, как сообщается, попал в больницу из-за травмы и сейчас страдает от тяжелой инфекции крови.

Менеджер Аарона Катрина Фристоу, в свою очередь, сообщила, что он получает отличную медицинскую помощь и находится с семьей. Фристоу объяснила, что травму мужчина получил, когда поднимался по лестнице в свою квартиру и внезапно потерял контроль над ногами, в результате чего упал с лестницы.

41-летний актер, состояние которого было охарактеризовано как «критическое, но стабильное», наиболее известен по роли бывшей звезды американского футбола Майкла Оэра. Баллок снялся в роли Ли Энн Туи — приемной матери Оэра, помогавшей ему в подростковом возрасте боролся с бездомностью.

В 2023 году Оэр подал на семью Туи в суд — он заявлял, что супруги на самом деле не усыновили его, а создали попечительский совет и много заработали на выходе «Невидимой стороны», тогда как сам он якобы не получил ничего.

Ранее звезда сериала «Солдаты» попал в больницу.