Звезда фильма с Сандрой Буллок борется за жизнь после неудачного падения

Актера Квинтона Аарона госпитализировали после падения дома
Актера Квинтона Аарона госпитализировали после неудачного падения дома. Об этом пишет Daily Mail.

Артист, сыгравший вместе с Сандрой Буллок главные роли в спортивном байопике «Невидимая сторона», борется за свою жизнь, утверждает созданная в его поддержку краудфандинговая страница.

Похудевший в 2025 году на 90 килограммов Аарон, как сообщается, попал в больницу из-за травмы и сейчас страдает от тяжелой инфекции крови.

Менеджер Аарона Катрина Фристоу, в свою очередь, сообщила, что он получает отличную медицинскую помощь и находится с семьей. Фристоу объяснила, что травму мужчина получил, когда поднимался по лестнице в свою квартиру и внезапно потерял контроль над ногами, в результате чего упал с лестницы.

41-летний актер, состояние которого было охарактеризовано как «критическое, но стабильное», наиболее известен по роли бывшей звезды американского футбола Майкла Оэра. Баллок снялся в роли Ли Энн Туи — приемной матери Оэра, помогавшей ему в подростковом возрасте боролся с бездомностью.

В 2023 году Оэр подал на семью Туи в суд — он заявлял, что супруги на самом деле не усыновили его, а создали попечительский совет и много заработали на выходе «Невидимой стороны», тогда как сам он якобы не получил ничего.

Ранее звезда сериала «Солдаты» попал в больницу.
 
