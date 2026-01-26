Размер шрифта
В России восстановили систему бронирования Leonardo

«Ростех» заявил о восстановлении работоспособности системы бронирования Leonardo
Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. Об этом заявили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

«Работоспособность системы восстановлена», — сказал собеседник агентства.

26 января в системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой, из-за чего оказалась временно ограничена регистрация пассажиров и багажа. На этом фоне «Аэрофлот» допустил изменения в расписании рейсов. В связи со сбоем также временно были ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании, включая сайт, контакт-центр и агентства.

Также на фоне сбоя в системе Leonardo Минтранс РФ и Росавиация усилили мониторинг самолетов.

Аналогичный инцидент произошел 29 ноября. По данным «Аэрофлота», из-за сбоя в работе системы Leonardo было затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж. В тот же день работоспособность Leonardo была восстановлена. В «Ростехе» объяснили, что проблемы в системе возникли из-за глобального сбоя в работе российских цифровых сервисов.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram.
 
