Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, к таким недостаткам относится стремление Порошенко к богатству, а также невероятный карьеризм.

«Я думаю, они и сегодня действуют», — подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что на своем посту бывший президент занимался не управлением страны, а созданием бизнес-империи, во главе которой стояли его соратники.

Кравчук также добавил, что Порошенко, будучи главой государства, не прислушивался к советам других, и по этой причине ему не удалось ничего реализовать.

Ранее Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.