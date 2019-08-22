Медведев открыл 45-й мировой чемпионат WоrldSkills в Казани

Российский премьер Дмитрий Медведев посетил Казань и открыл 45-й мировой чемпионат WorldSkill. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, этот чемпионат приносит в страну энергию, помогающую создавать современное образование, и вызывать у россиян интерес к различным профессиям.

«Это и умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений», — отметил Медведев.

После этих слов Медведев заявил, что открывает мероприятие.

Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

Ранее Медведев вспомнил свои школьные уроки труда.