Названо меню на ужине Путина и Ниинистё

Во время ужина российского лидера Владимира Путина и финского президента Саули Ниинистё на стол подавали рыбу, утку и свежие ягоды, передает РИА «Новости»

«Блюда включали: финскую озерную рыбу, суп из топинамбура и утиную грудку под соусом из лисичек. Десерт включал в себя свежие ягоды из летней резиденции финского президента Култаранта и щербет из княженика (дикая малина)», — отметили в канцелярии.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё Путин ответил на вопрос журналистов, кем он видит себя в 2025 году.

Он заявил, что об этом еще рано говорить.