Макрон рассказал о возможном возвращении России в G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

Отмечается, что именно Украина имеет большое значение в данном вопросе.

«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение», — заявил собеседник агентства.

Также он добавил, что для успешного разрешения данной ситуации вопроса необходимо наличие обстоятельств, которые будут способствовать прогрессу.

Уточняется, что Макрон собирается поднять тему Украины с президентом США Дональдом Трампом. Вопрос планируют обсудить на первой сессии предстоящего саммита G7, который пройдет Во Франции в городе Биарриц с 24 по 26 августа.

Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7 в 2020 году.