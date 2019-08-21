Представитель ФРГ прокомментировал возможность возвращения России в G8

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Россия может вернуться в «Большую восьмерку», сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что это может произойти, если будут устранены причины, по которым произошло ее исключение.

Речь идет о вопросах по Донбассу и Крыму.

«Обе ситуации (в Крыму и Донбассе) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — говорит Зайберт.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить данную тему на саммите в Биаррице.

Ранее Захарова оценила возможность возвращения России в G8.