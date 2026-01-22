Размер шрифта
В районе главного места проведения ВЭФ в Давосе объявили пожарную тревогу

Denis Balibouse/Reuters

Пожарную тревогу объявили вечером в районе конгресс-центра, где проводится Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщает Blick со ссылкой на представителя кантональной полиции Граубюндена.

В публикации отмечается, что охранники отгоняют людей от входа в конгресс-центр в Давосе, на месте находятся несколько пожарных машин и машин скорой помощи.

Одного из журналистов эвакуировали с крыши здания, в настоящий момент никто не может попасть в зону безопасности на входе в конгресс-центр, утверждает издание.

Что именно произошло и где именно сработала пожарная сигнализация, пока неясно.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация, ежегодно проводящая встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году форум состоится с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Ранее министра США освистали на ужине в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678427_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
