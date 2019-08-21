CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/12398761/AP_19157411356026-pic905-895x505-20107.jpg">

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает CNN.

По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос, чтобы обсудить с мировыми лидерами.

«Это Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился», — заявила репортер Кайли Атвуд.

Она добавила, что в следующем году саммит G7 пройдет США.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российской стороне необходимо вернуться в G8.