CNN: Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году
Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает CNN.
По словам неназванного источника, лидеры договорились пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос, чтобы обсудить с мировыми лидерами.
«Это Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился», — заявила репортер Кайли Атвуд.
Она добавила, что в следующем году саммит G7 пройдет США.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российской стороне необходимо вернуться в G8.