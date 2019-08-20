Лавров рассказал об участии России в урегулировании ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, российские военные находятся на земле данного района, сообщает ТАСС.

«Мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации», — заявил он.

Отмечается, что в сентябре 2018 года в Сочи президентами России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган создали документ, предполагающий обязательства по созданию демилитаризованной зоны путем перемещения территории деэскалации на 10—15—20 км. Это должно было остановить провокации, однако даже после подписания бумаги подстрекательства продолжились.

Лавров добавил, что российские и турецкие военные держат ежедневный контакт по провинции Идлиб, где произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов, а также обсуждают действия по сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Москва будет жестко подавлять вылазки террористов в Идлибе.