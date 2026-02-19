Кировчанин изрезал возлюбленную из-за ревности и скрылся

В Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Об этом сообщает «Pro Город».

Инцидент произошел 16 февраля в квартире на Октябрьском проспекте. Предварительно, между мужчиной и его возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта он изрезал девушку, в результате она не выжила.

После содеянного подозреваемый скрывался, но на следующий день его задержали правоохранители. Отмечается, что пара вместе проживала в квартире, принадлежащей мужчине, детей у них не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК России по региону. Мужчине предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой.