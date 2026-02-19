Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Кировчанин изрезал возлюбленную из-за ревности и скрылся

В Кирове мужчина изрезал возлюбленную из-за ревности
Shutterstock

В Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Об этом сообщает «Pro Город».

Инцидент произошел 16 февраля в квартире на Октябрьском проспекте. Предварительно, между мужчиной и его возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта он изрезал девушку, в результате она не выжила.

После содеянного подозреваемый скрывался, но на следующий день его задержали правоохранители. Отмечается, что пара вместе проживала в квартире, принадлежащей мужчине, детей у них не было.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК России по региону. Мужчине предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!