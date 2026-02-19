Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

«Не посрамить маму»: Медведев рассказал о своем литературном слоге

Медведев объяснил свой литературный слог мамой-филологом
«Единая Россия»

Подбирать меткие выражения для публикаций зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву помогает воспитание в семье филолога. Об этом он рассказал в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

«У меня мама филолог. Я поэтому стараюсь не посрамить то, что заложено в детстве», — поделился он.

Дмитрий Медведев активно ведет Telegram-канал, где высказывается на политические темы. Его публикации отличаются от других яркостью и точностью в адрес оппонентов России.

19 февраля Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского «полезным идиотом» для США. заявив, чем дольше тот будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

По его словам, Зеленский обеспокоен недавним интервью посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и «пристает» к США по вопросу выборов на Украине, однако Вашингтону «плевать на выборы, просто двухбитный клоун — полезный идиот».

Ранее Залужный заявил, что провал украинского наступления 2023 года связан с недостатком ресурсов.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!