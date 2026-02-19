«Не посрамить маму»: Медведев рассказал о своем литературном слоге

Подбирать меткие выражения для публикаций зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву помогает воспитание в семье филолога. Об этом он рассказал в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

«У меня мама филолог. Я поэтому стараюсь не посрамить то, что заложено в детстве», — поделился он.

Дмитрий Медведев активно ведет Telegram-канал, где высказывается на политические темы. Его публикации отличаются от других яркостью и точностью в адрес оппонентов России.

19 февраля Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского «полезным идиотом» для США. заявив, чем дольше тот будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

По его словам, Зеленский обеспокоен недавним интервью посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и «пристает» к США по вопросу выборов на Украине, однако Вашингтону «плевать на выборы, просто двухбитный клоун — полезный идиот».

Ранее Залужный заявил, что провал украинского наступления 2023 года связан с недостатком ресурсов.