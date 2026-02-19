Развеян миф об IQ Эйнштейна

Если набрать в поиске «самый умный человек в истории», чаще всего появляется имя Альберт Эйнштейн. Его образ стал символом гениальности, а в популярных источниках регулярно встречается утверждение, что его IQ равнялся 160, 190 или даже более 200 баллов. Однако научных подтверждений этому нет. Об этом сообщает портал PsyPost.

Эйнштейн родился в 1879 году и прославился созданием теории относительности. В 1905 году — «чудесном году» — он опубликовал четыре работы, включая статью с формулой E=mc². Позже он получил Нобелевскую премию за объяснение фотоэффекта. Его идеи легли в основу современных технологий — от GPS до лазеров.

Но проходил ли он тест IQ? По данным психолога Рассела Т. Уорна, никаких свидетельств того, что Эйнштейн когда-либо сдавал подобный тест, не существует. Первые стандартизированные тесты интеллекта появились в начале XX века, когда ученый уже был взрослым и признанным физиком. В архивах и биографиях нет упоминаний о его участии в психометрических оценках.

Откуда же взялись цифры? Исторический анализ показывает, что оценки IQ Эйнштейна — это журналистские догадки середины XX века. В разные годы ему приписывали 192, 205 и даже 207 баллов. Разброс значений говорит о том, что эти цифры не основаны на реальных данных. Современная «консенсусная» цифра 160 — тоже лишь предположение.

Психологи подчеркивают: выдающиеся достижения в физике не обязательно означают максимальные показатели по всем разделам теста IQ. Интеллектуальные тесты измеряют широкий спектр навыков — от словарного запаса до скорости обработки информации. Гениальность в конкретной области — не то же самое, что общий балл по шкале.

Интерес добавляет и изучение мозга ученого. После смерти Эйнштейна его мозг исследовали анатомы. Оказалось, что по весу он не отличался от среднего. Однако строение теменных долей — зон, связанных с пространственным и математическим мышлением, — имело необычные особенности. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало увеличенную ширину этих областей и нетипичную конфигурацию борозд. Ученые предположили, что это могло способствовать его выдающимся способностям к визуализации и абстрактному мышлению.

Сам Эйнштейн говорил, что мыслит не словами, а образами и знаками. Его знаменитые мысленные эксперименты — например, представление погони за лучом света — подтверждают эту особенность.

Однако даже анатомические данные не позволяют вывести точный «балл гениальности». Многие исследователи отмечают: после определенного уровня высокий IQ перестает быть главным фактором успеха. Важнее становятся креативность, настойчивость и способность мыслить нестандартно.

Ранее была названа простая привычка, снижающая риск деменции почти на 40%.