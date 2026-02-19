Размер шрифта
В Армении напротив посольства США взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в Ереване напротив посольства США
Shutterstock

В Ереване рядом со зданием посольства США в Армении произошел взрыв автомобиля с последующим возгоранием. Об этом сообщает NEWS.am.

Инцидент произошел примерно в 18.00 (17.00 мск) на проспекте Исакова напротив посольства США. Движение транспорта на участке от диппредставительства в сторону моста Победы было временно перекрыто до завершения работы пожарных расчетов.

Правоохранительные органы устанавливают личности владельца и водителя автомобиля.

16 февраля в Одессе на Украине взорвался автомобиль. Детонация произошла, когда владелец машины активировал сигнализацию. Пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали. Автомобиль принадлежал бывшему военному, полковнику, который выжил при взрыве. Правоохранители задержали 47-летнего иностранного военного-дезертира и 29-летнего жителя Киева.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.
 
