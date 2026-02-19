Женщина 10 месяцев не могла попасть в больницу и узнала, что у нее рак

Daily Mail: британка 10 месяцев ждала прием врача и узнала, что у нее рак

Британка 10 месяцев не могла попасть в больницу и узнала, что у нее рак, пишет Daily Mail.

Тамара Малли обратилась в больницу из-за вздутия живота и боли в бедре, однако прием к специалисту ей назначили лишь через десять месяцев. Спустя почти год из-за сильного кашля и выраженной усталости девушку направили в отделение неотложной помощи, где рентген выявил подозрительную «тень».

В итоге ей поставили диагноз холангиокарциномы четвертой стадии — редкого и агрессивного рака желчных протоков. По словам Малли, опухоль уже распространилась на легкие, печень, позвоночник, ключицу и бедро. Окончательное подтверждение диагноза было получено после биопсии легкого.

Врачи сообщили пациентке, что заболевание неизлечимо и прогноз может составлять около двух лет. Среди типичных симптомов болезни — усталость, потеря веса, желтуха, зуд кожи и боли в животе, однако у Малли наблюдались лишь снижение веса и выраженная усталость.

После постановки диагноза Малли прошла курс иммунотерапии и химиотерапии. Первые восемь циклов показали положительный эффект, поэтому лечение продлили до 15 курсов, что, по оценке врачей, позволило продлить жизнь пациентки. Когда химиотерапия перестала действовать, девушка присоединилась к клиническому исследованию таргетной терапии First-308, которая, по ее словам, уже начала уменьшать некоторые опухоли.

Несмотря на тяжелое лечение, сопровождавшееся выраженной усталостью и необходимостью переливаний крови, Малли старается сохранять привычный образ жизни, продолжая работать и встречаться с друзьями.

