В Петербурге утвердили план сноса ТЦ у метро «Приморская»

Торговый павильон у «Приморской» пойдет под снос по решению суда в Петербурге

В Петербурге утвердили план демонтажа торгового центра у метро «Приморская». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

«По итогам рассмотрения ходатайства достигнуто соглашение и подписана двусторонняя дорожная карта, предусматривающая поэтапный демонтаж объекта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, бывшему арендатору потребуется оформить документацию для проведения соответствующих работ. После этого он обязуется снести павильон в течение месяца.

В декабре в Петербурге начали сносить ресторан Sunday Ginza по решению суда. Суд постановил, что владельцы нарушили условия договора в части целевого использования, а также правил оборота алкоголя. Собственники теперь должны выплатить штраф.

В начале ноября этого года в Северной столице закрылся ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому».

Ранее Беглов показал, как сносят незаконные постройки на Апраксином дворе.