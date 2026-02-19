Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

В Петербурге утвердили план сноса ТЦ у метро «Приморская»

Торговый павильон у «Приморской» пойдет под снос по решению суда в Петербурге
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге утвердили план демонтажа торгового центра у метро «Приморская». Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

«По итогам рассмотрения ходатайства достигнуто соглашение и подписана двусторонняя дорожная карта, предусматривающая поэтапный демонтаж объекта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, бывшему арендатору потребуется оформить документацию для проведения соответствующих работ. После этого он обязуется снести павильон в течение месяца.

В декабре в Петербурге начали сносить ресторан Sunday Ginza по решению суда. Суд постановил, что владельцы нарушили условия договора в части целевого использования, а также правил оборота алкоголя. Собственники теперь должны выплатить штраф.

В начале ноября этого года в Северной столице закрылся ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому».

Ранее Беглов показал, как сносят незаконные постройки на Апраксином дворе.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!