Медведев призвал наказывать торговые сети за манипуляции товарами

Медведев предложил узаконить наказания для манипулирующих товарами ритейлеров
«Единая Россия»

В России необходимо законодательно установить ответственность для торговых сетей за манипуляции товарами, заявил зампред Совбезопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой Медведев выступил на первом партийном окружном отчетно-программном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге. По его словам, надо узаконить «специальные правила, касающиеся ответственности сетей за манипуляцию теми или иными товарами», чтобы предотвратить их участие в коррупционных схемах и других недобросовестных ритейлерских практиках.

Форум «Есть результат!» посвящен развитию промышленности, в нем участвуют представили всех регионов Уральского федерального округа (УрФО), участники СВО, промышленники, предприниматели, депутаты Госдумы, губернаторы, журналисты и другие. Представители правительства России выступают с докладами о реализации программы «Единой России» в промышленной сферы, а по итогам будет собран пакет предложений для новой аналогичной программы на будущее.

Медведев в своем выступлении на форуме также прокомментировал возможность возвращения западных компаний на российский рынок. По его словам, ее получат те, кто «не будет мешать».

Кроме того, зампред Совбеза РФ анонсировал возвращение России на мировой рынок гражданского авиастроения.

Ранее Медведев предупредил, что Россия не сможет мириться с соседством недружественных стран НАТО.
 
