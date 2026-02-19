Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм Левую из-за «жизненной ситуации»

Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм Левую с учетом ее беременности

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании осужденной за преступления экстремистской направленности Натальи Левой, приняв во внимание ее личные обстоятельства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Решение принято главой государства исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной (женщина беременна)», — говорится в сообщении.

По информации источника, Лукашенко принял во внимание личное обращение Левой о помиловании, а также «деятельное раскаяние и поведение» при отбывании наказания.

По словам заместителя главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, возглавляющей комиссию по вопросам помилования при президенте, Наталья обратилась к Лукашенко с ходатайством, в котором «искренне раскаивалась в совершенных преступлениях», передает БелТА.

Белорусские СМИ писали, что 38-летняя Наталья Левая была осуждена на шесть лет за перевод 4,4 тыс. белорусских рублей (117 744 рубля) «экстремистским формированиям» в 2021-2022 годах.

Накануне Нового, 2026 года Лукашенко помиловал 22 человека, среди них и осужденные по экстремистским статьям.

Ранее в Белоруссии под помилование попали 156 иностранцев.