Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм Левую из-за «жизненной ситуации»

Лукашенко помиловал осужденную за экстремизм Левую с учетом ее беременности
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании осужденной за преступления экстремистской направленности Натальи Левой, приняв во внимание ее личные обстоятельства. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Решение принято главой государства исходя из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной (женщина беременна)», — говорится в сообщении.

По информации источника, Лукашенко принял во внимание личное обращение Левой о помиловании, а также «деятельное раскаяние и поведение» при отбывании наказания.

По словам заместителя главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, возглавляющей комиссию по вопросам помилования при президенте, Наталья обратилась к Лукашенко с ходатайством, в котором «искренне раскаивалась в совершенных преступлениях», передает БелТА.

Белорусские СМИ писали, что 38-летняя Наталья Левая была осуждена на шесть лет за перевод 4,4 тыс. белорусских рублей (117 744 рубля) «экстремистским формированиям» в 2021-2022 годах.

Накануне Нового, 2026 года Лукашенко помиловал 22 человека, среди них и осужденные по экстремистским статьям.

Ранее в Белоруссии под помилование попали 156 иностранцев.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!