Путин высказался об альтернативе «нормандского формата»
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Президент России Владимир Путин высказался об альтернативном варианте «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».
Российский лидер обсудил с Макроном работу формата.
«Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам», — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что странам необходимо добиваться того, что было оговорено ранее.
Президент России добавил, что альтернативы такому формату не существует, а также отметил, что Россия окажет ему поддержку.
Ранее сообщалось, что Путин оценил разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.