Путин высказался об альтернативе «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин высказался об альтернативном варианте «нормандского формата». Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер обсудил с Макроном работу формата.

«Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что странам необходимо добиваться того, что было оговорено ранее.

Президент России добавил, что альтернативы такому формату не существует, а также отметил, что Россия окажет ему поддержку.

Ранее сообщалось, что Путин оценил разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.