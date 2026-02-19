Размер шрифта
Пьяный россиянин выпрыгнул из окна, убегая от полиции, упал в сугроб и выжил

В Татарстане мужчина разбил окно и выпрыгнул со второго этажа, убегая от полиции

В Набережных Челнах пьяный мужчина, которого не пускала домой жена, выбил окно в квартире и выпрыгнул со второго этажа, когда к дому подъехала полиция. Об этом сообщается в Telegram-канале «Челнинские известия».

Инцидент произошел ночью в одной из многоэтажек. По словам соседей, мужчина пришел домой нетрезвым и вел себя агрессивно, поэтому супруга не открыла ему дверь и вызвала полицию. Когда экипаж подъехал к дому, дебошир выбил окно в квартире, вылез на козырек над подъездом и прыгнул вниз.

Падение смягчили большие сугробы, травм дебошир не получил. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого москвич украл цветы для свидания и пытался сбежать от полиции через окно. Мужчину доставили в отдел, где он полностью признал вину и возместил стоимость букета. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее петербуржец украл у отца сейф, сбежал через окно и стрелял в полицейских.
 
