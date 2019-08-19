Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании — Гренландии. Об этом он сказал журналистам, передает Reuters.

По словам Трампа, он заинтересован покупкой острова, но в настоящее время у него есть вопросы важнее этого.

«Но это не тема номер один в повестке дня», — подчеркнул Трамп.

До этого в СМИ писали, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании. По некоторым данным, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Ранее эксперт назвал стоимость Гренландии, которую хочет купить Трамп.